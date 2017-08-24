"Богатства России": новый iPhone получит корпус из березы и нефти

В ней будут представлены модифицированные iPhone 8 с корпусами из янтаря, березы и нефти. Таким образом дизайнеры хотят продемонстрировать "разнообразие истинно российских природных сокровищ".

"На этот раз мы решили раздвинуть границы и найти применение уникальным материалам, которые на весь мир известны как богатства России. Могли ли вы представить себе iPhone 8 с корпусом из бересты или из нефти? А из янтаря?" — сказал представитель бренда и добавил, что дизайн новых смартфонов представляет собой "невероятное технологическое решение", пишет Lenta.ru.

Факт

Стоимость смартфонов начинается от 199 тысяч рублей.

Справка

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году.

Ранее эксклюзивные телефоны в вариации из белого и обычного золота презентовала компания Caviar ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.