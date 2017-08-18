Барнаульцы делятся фотографиями богомолов в соцсетях

В Барнауле появились крупные хищные насекомые — богомолы. Жители города и края фотографируют "невиданных пришельцев" и выкладывают снимки в социальные сети.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомолы на Алтае. Фото: vk.com/barneos22.
Богомол в Яровом. Фото: Наталья Изман в vk.com/altapress.
Обычно этих насекомых можно встретить в Казахстане и Средней Азии. Богомолы встречались ранее на юге Алтайского края, но сейчас их стало больше. Вообще это теплолюбивые насекомые и привыкли к более жаркому климату, чем у нас. На то, что расширяется его ареал обитания, видимо, влияет изменение климата.
Людям богомолы не опасны. Они уничтожают только вредных насекомых.
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