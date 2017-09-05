80 человек ликвидировали несуществующий пожар в ТЦ "Весна"

Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Тушение пожара в ТРЦ "Весна". Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По легенде, в помещении подземной парковки произошло короткое замыкание электропроводки автомобиля и он загорелся. Администратор ТРЦ позвонил в пожарную охрану после того, как сработала пожарная сигнализация и система эвакуации.

Пламя от пожара перекинулось на стоящие рядом автомобили, площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Людей из ТРЦ эвакуировали, но здании оставалось 15 человек, которым была нужна помощь.

Первые подразделения пожарно-спасательной службы прибыли на место через 3 минуты после звонка. Одни спасатели приступили к поиску и эвакуации людей, другие — к тушению условного пожара. МЧСсовцы обследовали территорию подземной стоянки в темноте и в условиях плотного задымления. Вскоре они нашли всех пострадавших, один из которых находился в автомобиле. Все условных пострадавших спасатели бережно выводили из задымленного здания и передавали в "скорую".

Пока спасатели обследовали все помещения центра и тушили условный пожар, поступило еще две вводных: пожар по вентиляции перекинулся на кровлю здания, и на втором этаже сотрудник торгового центра отравился газом, который выделился из поврежденного технологического оборудования. При тушении и обследовании кровли пожарные нашли еще 6 сотрудников персонала. При помощи автоколенчатого подъемника их спустили на землю. "Отравившегося" сотрудника также успешно эвакуировали.

Условный пожар был полностью ликвидирован, а все пострадавшие спасены. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю высоко оценило слаженную работу всех подразделений.