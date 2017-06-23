Более десяти самолетов-разведчиков за неделю перехватили российские силы ПВО

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. К патрулированию на Балтике также привлекали истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Среди иностранных зафиксировано 10 полетов разведывательных самолетов США RC-135 и стратегического беспилотника Global Hawk. Известно, что Норвегия четыре раза направляла к российским границам разведывательные самолеты "Орион", Швеция - три раза самолеты "Гольфстрим", Британия — дважды самолеты RC-135.

У границ РФ также совершали разведывательные полеты самолеты Франции, Португалии и Японии.