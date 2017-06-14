Более 1,8 млн рублей получит Дом культуры поселка Северный на ремонт в рамках проекта "Единой России"

Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

Напомним, Дом культуры поселка Северный попал в адресную программу партийного проекта "Местный дом культуры" и получил финансирование из средств федерального и регионального бюджета в размере 1,88 млн. рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт кровли, замена радиаторов, дверных и оконных блоков, ремонт пола с заменой покрытия.

Сегодня в стенах Дома культуры работает народный ансамбль "Северянка", творческие коллективы, художественные секции, библиотека, музей. В ходе посещения Дома культуры Ивану Мордовину коллектив учреждения продемонстрировал экспонаты открытой в феврале 2017 года музейной комнаты "Русская изба". Большинство предметов старины в избу приносят жители поселка.

По итогам визита, Иван Мордовин отметил, что в Доме культуры бурлит насыщенная культурная и творческая жизнь.

Иван Мордовин,

депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании: