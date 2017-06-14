Более 1,8 млн рублей получит Дом культуры поселка Северный на ремонт в рамках проекта "Единой России"

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Новости партий

В среду, 14 июня депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Иван Мордовин с рабочим визитом посетил Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Визит совпал с концертной программой организованной для жителей поселка.

Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".
Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".
Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".
Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".
Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".
Дом культуры поселка Северный Первомайского района. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

Напомним, Дом культуры поселка Северный попал в адресную программу партийного проекта "Местный дом культуры" и получил финансирование из средств федерального и регионального бюджета в размере 1,88 млн. рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт кровли, замена радиаторов, дверных и оконных блоков, ремонт пола с заменой покрытия.

Сегодня в стенах Дома культуры работает народный ансамбль "Северянка", творческие коллективы, художественные секции, библиотека, музей. В ходе посещения Дома культуры Ивану Мордовину коллектив учреждения продемонстрировал экспонаты открытой в феврале 2017 года музейной комнаты "Русская изба". Большинство предметов старины в избу приносят жители поселка.

По итогам визита, Иван Мордовин отметил, что в Доме культуры бурлит насыщенная культурная и творческая жизнь.

Иван Мордовин,
депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

Не случайно о местных коллективах знают далеко за пределами поселка, они постоянно участвуют в краевых и районных конкурсах и получают заслуженные награды. Благодаря партийному проекту "Местный дом культуры" в этом году будет проведен долгожданный ремонт здания. В Доме культуры сложился замечательный дружный и очень душевный коллектив. Я уверен, что в обновлённом здании в более комфортных условиях будут достигнуты новые творческие успехи и достижения.

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