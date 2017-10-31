Более 130 нерп погибли на Байкале

На побережье озера Байкал в Иркутской области и Бурятии находят мертвых нерп. На трех участках уже обнаружены туши более 130 животных, сообщает "Интерфакс".
Причина массовой гибели нерп устанавливается. Пока не подтверждается версия, что она связана с какой-то инфекцией — первые пробы дали отрицательный результат. Браконьерский отстрел также исключен.
Природоохранная прокуратура организовала рейд в Слюдянском районе Иркутской области, чтобы выяснить, могло ли загрязнение Байкала вызвать массовую гибель нерп, пишет bfm.ru.
Справка
Байкальская нерпа — эндемик уникального озера и один из трех пресноводных видов тюленя в мире. По данным Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяция байкальской нерпы составляет порядка 130 тысяч особей. В 1980-х годах произошла массовая гибель этих животных из-за вируса чумы плотоядных.
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