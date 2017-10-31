Более 130 нерп погибли на Байкале

Причина массовой гибели нерп устанавливается. Пока не подтверждается версия, что она связана с какой-то инфекцией — первые пробы дали отрицательный результат. Браконьерский отстрел также исключен.

Природоохранная прокуратура организовала рейд в Слюдянском районе Иркутской области, чтобы выяснить, могло ли загрязнение Байкала вызвать массовую гибель нерп, пишет bfm.ru.

Справка

Байкальская нерпа — эндемик уникального озера и один из трех пресноводных видов тюленя в мире. По данным Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяция байкальской нерпы составляет порядка 130 тысяч особей. В 1980-х годах произошла массовая гибель этих животных из-за вируса чумы плотоядных.