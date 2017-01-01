Более половины опрошенных россиян видят военную угрозу от других стран

Более половины россиян (58%) полагают, что для России в настоящий момент существует военная угроза со стороны других государств, свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, сообщает "Интерфакс".
В то же время 34% респондентов не видят военной угрозы для страны. В 2015 году результаты показывали, что в существовании военной угрозы для России верили 68% россиян, а 22% придерживались противоположной точки зрения.
По словам социологов, ощущение военной угрозы "усиливалось во время обострения военных конфликтов и противостояний, в которые фактически или символически оказывалась вовлеченной Россия".
Кроме того, 84% респондентов уверены, что Российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы, и только 10% с этим не согласились.
Также социологи выяснили, что 58% россиян поддерживают всеобщую воинскую обязанность для юношей призывного возраста. За переход на контрактную основу высказались 37% опрошенных, пишет Газета.Ru.
Опрос проводился 20–23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
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