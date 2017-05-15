Более ста школьников приняли участие в экскурсиях "Барнаульского пищевика" к 9 мая.

Накануне празднования Дня Великой Победы в Барнауле были организованы пешие экскурсии по памятным местам города. По приглашению предприятия "Барнаульский пищевик" ученики нескольких гимназий познакомились с интересными фактами из истории города и ее жителей времен Великой Отечественной войны.
Дети из младших классов посетили Мемориал Славы на площади Победы в районе железнодорожного вокзала. Подробный рассказ о военном времени, истории создания мемориального комплекса, бетонном редуте и скульптурной группе "Прощание" вызвал искренний интерес у ребят. Кроме того, школьники посетили бульвар защитников Сталинграда и его главный исторический объект – танк Т-34.
Для старших классов была проведена экскурсия "Боевые крылья Родины". Ребята побывали у самолета бывшего Барнаульского высшего военного авиационного училища (сегодня - один из корпусов БЮИ), узнали о развитии авиации города, о появлении первых самолетов и о людях, которые их пилотировали. Также в программу экскурсии вошел подробный рассказ о строительстве первого аэродрома и о великих летчиках нашего региона, ставших героями Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.
Светлана Шавкатовна Братышева,
заместитель директора по воспитательной работе гимназии №69:
Ребятишкам очень понравились экскурсии. Мы рады, что оказалось возможным принять участие в этом образовательном мероприятии, проведенном на высоком уровне. Для детей крайне важно помнить свою историю и знать о тех героических людях, благодаря которым сегодня мы живем в мирное время.
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