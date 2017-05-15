Более ста школьников приняли участие в экскурсиях "Барнаульского пищевика" к 9 мая.

Дети из младших классов посетили Мемориал Славы на площади Победы в районе железнодорожного вокзала. Подробный рассказ о военном времени, истории создания мемориального комплекса, бетонном редуте и скульптурной группе "Прощание" вызвал искренний интерес у ребят. Кроме того, школьники посетили бульвар защитников Сталинграда и его главный исторический объект – танк Т-34.

Для старших классов была проведена экскурсия "Боевые крылья Родины". Ребята побывали у самолета бывшего Барнаульского высшего военного авиационного училища (сегодня - один из корпусов БЮИ), узнали о развитии авиации города, о появлении первых самолетов и о людях, которые их пилотировали. Также в программу экскурсии вошел подробный рассказ о строительстве первого аэродрома и о великих летчиках нашего региона, ставших героями Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.

Светлана Шавкатовна Братышева,

заместитель директора по воспитательной работе гимназии №69: