Более 700 тыс. жителей Алтайского края зарегистрировались на портале "Госуслуги"

Аудитория портала госуслуг в Алтайском крае составила 35,7% от экономически активного населения региона, и это 707 тыс. человек. Об этом сообщает Алтайкомсвязь со ссылкой на Минкомсвязи РФ. За четыре месяца 2017 года количество пользователей портала в регионе увеличилось на 115 тыс.
В Алтайкомсвязи отмечают, что эти цифры свидетельствуют о росте популярности электронной формы взаимодействия граждан с органами госвласти. Сейчас на портале можно получить онлайн 356 федеральных услуг, 67 краевых и 42 муниципальные услуги, а также множество услуг, которые оказывают органы власти других регионов страны.
Наиболее востребованными услугами у жителей края являются: проверка штрафов ГИБДД, налоговых и судебных задолженностей, получение водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, получение загранпаспорта и паспорта РФ, запись на прием к врачу, получение сведений об успеваемости из электронного дневника, запись в детский сад и др.
Зарегистрироваться на портале и получить учетную запись пользователя можно в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 350 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.