Более 700 тыс. жителей Алтайского края зарегистрировались на портале "Госуслуги"

В Алтайкомсвязи отмечают, что эти цифры свидетельствуют о росте популярности электронной формы взаимодействия граждан с органами госвласти. Сейчас на портале можно получить онлайн 356 федеральных услуг, 67 краевых и 42 муниципальные услуги, а также множество услуг, которые оказывают органы власти других регионов страны.

Наиболее востребованными услугами у жителей края являются: проверка штрафов ГИБДД, налоговых и судебных задолженностей, получение водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, получение загранпаспорта и паспорта РФ, запись на прием к врачу, получение сведений об успеваемости из электронного дневника, запись в детский сад и др.

Зарегистрироваться на портале и получить учетную запись пользователя можно в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 350 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг.