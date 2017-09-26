Более 250 тысяч рублей заплатит житель Камня-на-Оби за установленный на счетчик магнит

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Сегодня, 10:52.
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Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда удовлетворила жалобу АО "Алтайкрайэнерго" о взыскании с жителя города Камень-на-Оби более 200 тысяч рублей за безучетное потребление электроэнергии. Судебным органом установлен факт наложения внешнего магнита на корпус прибора учета электроэнергии.

Сергей Приб.
Сергей Приб. Фото: архив АО "СК Алтайкрайэнерго".

Кроме того, нарушитель возместит энергокомпании судебные расходы, а также заплатит штраф за административное правонарушение в соответствии со статьей 7.19. КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Общая суммы выплат и штрафов составит более 250 тысяч рублей.

Сергей Приб,
генеральный директор "Алтайкрайэнерго":

Электроэнергия – с точки зрения закона, это такой же товар, как, например, продукты питания или бытовая техника. Она не возникает ниоткуда, как манна небесная, а производится на генерирующих станциях, передается по электрическим сетям. Ее объем измеряется приборами учета, принятыми энергоснабжающей организацией и потребителем в качестве расчетных.

"Алтайкрайэнерго" сегодня ведет активную работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Здесь на нашей стороне и закон, и судебная практика.

Очень много сейчас в открытом доступе информации с предложениями установить магнит на прибор учета электроэнергии. Уверен, что пример каменского жителя заставит задуматься о целесообразности таких манипуляций.

Кроме того, автоматизация, проводимая в "Алтайкрайэнерго", начиная с приборов учета на подстанциях и линиях, вплоть до счетчиков бытовых абонентов, делает распределение электроэнергии настолько прозрачным, что в скором времени факт вмешательства в работу счетчика даже не нужно будет доказывать в суде, поскольку соответствующие данные и сигналы поступят в базу данных энергокомпании автоматически в режиме "он-лайн".

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