Более 250 тысяч рублей заплатит житель Камня-на-Оби за установленный на счетчик магнит

Электроэнергия – с точки зрения закона, это такой же товар, как, например, продукты питания или бытовая техника. Она не возникает ниоткуда, как манна небесная, а производится на генерирующих станциях, передается по электрическим сетям. Ее объем измеряется приборами учета, принятыми энергоснабжающей организацией и потребителем в качестве расчетных.

"Алтайкрайэнерго" сегодня ведет активную работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Здесь на нашей стороне и закон, и судебная практика.

Очень много сейчас в открытом доступе информации с предложениями установить магнит на прибор учета электроэнергии. Уверен, что пример каменского жителя заставит задуматься о целесообразности таких манипуляций.

Кроме того, автоматизация, проводимая в "Алтайкрайэнерго", начиная с приборов учета на подстанциях и линиях, вплоть до счетчиков бытовых абонентов, делает распределение электроэнергии настолько прозрачным, что в скором времени факт вмешательства в работу счетчика даже не нужно будет доказывать в суде, поскольку соответствующие данные и сигналы поступят в базу данных энергокомпании автоматически в режиме "он-лайн".