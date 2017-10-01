Более 300 тысяч жителей Якутии остались без света, тепла и воды

Более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четырех муниципальных районах остались в воскресенье без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).
Без света остались 6,3 тыс. домов Якутска, также под отключение попали потребители четырех пригородных муниципалитетов, это еще более 27 тыс. жилых домов.
Точное количество людей, оставшихся без электроэнергии не называется, но известно, что только в Якутске проживают более 300 тыс. человек.
Как отмечают в МЧС, причиной аварии стал взрыв в отдельно стоящем здании, где расположены резервные турбины. В помещении разлилось трансформаторное масло на площади 70 кв. метров, произошел пожар. В результате срабатывания аварийной защиты станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС отключилась и Якутская ТЭЦ. Жители Якутска и пригорода остались без света, воды и тепла.
В результате взрыва пострадал один человек, с ожогами он госпитализирован в республиканскую больницу.
По данным министерства энергетики РФ, в настоящее время возгорание ликвидировано, энергопитание Якутской ГРЭС восстановлено и ведется подключение к работе ее мощностей. Готовятся к запуску резервные газотурбинные установки.
Электроснабжение и подача воды будут полностью восстановлены в течение часы, заявил мэр Якутска Айсен Николаев.
Прокуратура, следком и Ростехнадзор начали проверку.
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