Больничные и пособия по беременности скоро станут электронными

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.
Новый закон, который вступит в силу 1 июля, предполагает, что листок нетрудоспособности может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.
В ряде российских регионов эксперимент с выдачей электронных больничных проходил с 2014 года. В Москве, Астраханской и Белгородской областях технология была опробована и никаких проблем у медицинских работников не возникло. Эксперты отмечают, что листок нетрудоспособности онлайн позволяет сократить количество визитов к врачу, он автоматически попадает в отдел кадров предприятия-работодателя и исключает подделку.
На этапе разработки закона об электронных больничных в Минтруда подсчитали, что его принятие позволит снизить расходы на оформление листков нетрудоспособности в медицинских организациях: экономия может составить около 12 миллионов рублей уже в этом году, пишет znak.com.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.