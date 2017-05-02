Больничные и пособия по беременности скоро станут электронными

Новый закон, который вступит в силу 1 июля, предполагает, что листок нетрудоспособности может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

В ряде российских регионов эксперимент с выдачей электронных больничных проходил с 2014 года. В Москве, Астраханской и Белгородской областях технология была опробована и никаких проблем у медицинских работников не возникло. Эксперты отмечают, что листок нетрудоспособности онлайн позволяет сократить количество визитов к врачу, он автоматически попадает в отдел кадров предприятия-работодателя и исключает подделку.

На этапе разработки закона об электронных больничных в Минтруда подсчитали, что его принятие позволит снизить расходы на оформление листков нетрудоспособности в медицинских организациях: экономия может составить около 12 миллионов рублей уже в этом году, пишет znak.com.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.