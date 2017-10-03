Больного раком барнаульского лихача на BMW X5 отправили в колонию-поселение

Сегодня, 17:50.
Жизнь

Алексея Бикташева, устроившего ДТП с двумя погибшими 29 апреля на проспекте Ленина, суд отправил в колонию-поселение на 6 лет. Его также обязали выплатить семьям погибших в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

BMW X5 перевернулся после ДТП.
BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22.

В ходе оглашения приговора суд подтвердил, что обвиняемый болен раком. Скорее всего, именно этот факт существенно смягчил приговор — ему грозило лишение свободы до 9 лет. При этом сам Бикташев высказал сожаление о том, что совершил, и выразил готовность помогать родственникам погибших "и материально, и физически", передают "Наши новости".

Ранее адвокат Бикташева просил для него условный срок, заявив, что он полностью признал свою вину, не имеет судимости, а также "обладает рядом положительных характеристик". В пользу подопечного, по мнению защитника, говорит и его желание рассмотреть дело в особом порядке (суд отклонил это ходатайство).

Прокурор просил суд приговорить Бикташева к реальному сроку лишения свободы, но не исключал вариант, при котором состояние здоровья обвиняемого "будет способствовать его освобождению от наказания, если появится соответствующее врачебное заключение".

BMW X5 после ДТП.
BMW X5 после ДТП.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В начале мая его арестовали и отправили в СИЗО.

BMW X5 перевернулся после ДТП.
BMW X5 перевернулся после ДТП.

Справка

За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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