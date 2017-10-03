Больного раком барнаульского лихача на BMW X5 отправили в колонию-поселение

В ходе оглашения приговора суд подтвердил, что обвиняемый болен раком. Скорее всего, именно этот факт существенно смягчил приговор — ему грозило лишение свободы до 9 лет. При этом сам Бикташев высказал сожаление о том, что совершил, и выразил готовность помогать родственникам погибших "и материально, и физически", передают "Наши новости".

Ранее адвокат Бикташева просил для него условный срок, заявив, что он полностью признал свою вину, не имеет судимости, а также "обладает рядом положительных характеристик". В пользу подопечного, по мнению защитника, говорит и его желание рассмотреть дело в особом порядке (суд отклонил это ходатайство).

Прокурор просил суд приговорить Бикташева к реальному сроку лишения свободы, но не исключал вариант, при котором состояние здоровья обвиняемого "будет способствовать его освобождению от наказания, если появится соответствующее врачебное заключение".

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В начале мая его арестовали и отправили в СИЗО.

Справка

За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.