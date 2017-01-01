Больше клиентов и быстрого интернета: Tele2 подводит итоги года работы

В 2016 году техническая дирекция Tele2 построила и запустила более 40 новых базовых станций. Также специалисты компании установили дополнительные модули 3G на существующих базовых станциях. В результате проведенных работ скоростным мобильным интернетом Tele2 сейчас могут пользоваться 64% жителей региона, а голосовая связь Tele2 доступна на территории, где проживает 71% населения края.

Объем использованных абонентами Tele2 данных по сравнению с 2015 годом вырос более чем в три раза, а голосовой трафик – на 73%. Быстрому росту мобильного интернет-трафика способствовало и увеличение проникновения смартфонов в базе оператора. За год доля "умных" мобильных устройств выросла на 10 п.п. – до 49%. Сейчас каждый второй новый клиент Tele2 использует SIM-карту в смартфоне.

Весь год Tele2 последовательно повышала доступность мобильного интернета и различных услуг на его основе. Так, в марте Tele2 предложила клиентам бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq, а в октябре увеличила количество минут и объем интернет-трафика на самом популярном тарифном плане "Очень черный". Так, в декабре тариф с абонентской платой 169 рублей и включенными в нее 400 минутами, 400 SMS и 4 Гб быстрого интернета выбрали более 40% новых абонентов оператора.*

Алексей Курочкин,

директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

Весь 2016 год Tele2 уверенно росла, и прежде всего в самом интересном для нас сегменте – мобильного интернета. Наши абоненты в среднем уже потребляют не менее 1 Гб быстрого интернета в месяц. Уверен, этот показатель будет непрерывно расти. В конце января мы предложили услугу "Перенос остатков", которая позволяет сохранить оплаченные, но не использованные гигабайты и минуты на пакетных тарифах, чтобы использовать их в следующем месяце. Услуга вызвала хороший отклик. Мы планируем развивать наш тарифный портфель, ориентируясь прежде всего на потребности и предпочтения наших клиентов.

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