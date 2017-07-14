Больше мучились: в алтайском селе два парня вынесли из дома вещей на 1 240 рублей

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, молодые люди проникли в помещение летней кухни односельчанки, откуда вынесли стиральную машину "Ока", ватное одеяло, подушку, палас, топор и пластмассовый таз. Общая сумма ущерба от хищения всего этого "добра" составила всего 1 240 рублей. В момент совершения преступления их заметил мужчина, проживающий в доме. Он вызвал сотрудников полиции.

Подозреваемых немедленно задержали на месте. По данному факту возбудили уголовное дело. Парням грозит лишение свободы на срок до семи лет.