Больше половины россиян не доверяют рекламе

ВЦИОМ провел исследование об отношении россиян к рекламе. Согласно данным опроса, доверие к рекламе остается низким. Большинство жителей России воспринимают рекламу как навязанную и не вполне соответствующую действительности информацию, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
"Уровень доверия к рекламе в нашем обществе остается низким: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, еще 38% занимают промежуточную позицию ("отчасти доверяю, отчасти не доверяю")", — сообщает ВЦИОМ.
Большинством опрошенных реклама воспринимается скорее как помеха, а не полезная информация. Согласно данным опроса, рекламные ролики смотрят и слушают только 14% опрошенных россиян, 4% смотрят рекламу в беззвучном режиме, а 1% выключает телевизор. При этом 41% опрошенных во время рекламной паузы отвлекаются на другие дела, а 30% переключают канал.
Эксперты отметили, что за последние 20 лет ситуация с доверием к рекламе в России не изменилась. Порядка 70% россиян чаще всего видят рекламу по телевизору, 50% — в интернете.
Опрос проводили с 11 по 13 октября 2017 года по телефону, в нем участвовало 1,8 тыс. человек.
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