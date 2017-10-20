Больше половины россиян не доверяют рекламе

"Уровень доверия к рекламе в нашем обществе остается низким: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, еще 38% занимают промежуточную позицию ("отчасти доверяю, отчасти не доверяю")", — сообщает ВЦИОМ.

Большинством опрошенных реклама воспринимается скорее как помеха, а не полезная информация. Согласно данным опроса, рекламные ролики смотрят и слушают только 14% опрошенных россиян, 4% смотрят рекламу в беззвучном режиме, а 1% выключает телевизор. При этом 41% опрошенных во время рекламной паузы отвлекаются на другие дела, а 30% переключают канал.

Эксперты отметили, что за последние 20 лет ситуация с доверием к рекламе в России не изменилась. Порядка 70% россиян чаще всего видят рекламу по телевизору, 50% — в интернете.



Опрос проводили с 11 по 13 октября 2017 года по телефону, в нем участвовало 1,8 тыс. человек.