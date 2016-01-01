Больше радуйтесь! И поскорее выздоравливайте

Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница". Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница". Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница". Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница".

80% - это воспитанники детских домов. Возраст детей колеблется от 3 до 10 лет. Многие из них первый раз смотрели мультфильм в настоящем кинотеатре. Малыши не хотели уходить и просили привести их еще раз.

Мы хотим выразить персональную благодарность фонду "Облака" и Миле Семененко за предоставленную возможность принимать участие в маленьких добрых делах. А также руководству кинотеатра "Пионер", поддержавшему данную инициативу.