Больше радуйтесь! И поскорее выздоравливайте

Именно с таким пожеланием совместно с благотворительным фондом "Облака" и кинотеатром "Пионер" команда "Грильница" организовала 21 декабря поход в кино для детей из неблагополучных семей.
Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница".
Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница".
Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница".
Поход в кино деток из КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий". Фото: архив сети вкусного питания "Грильница".
80% - это воспитанники детских домов. Возраст детей колеблется от 3 до 10 лет. Многие из них первый раз смотрели мультфильм в настоящем кинотеатре. Малыши не хотели уходить и просили привести их еще раз.
Мы хотим выразить персональную благодарность фонду "Облака" и Миле Семененко за предоставленную возможность принимать участие в маленьких добрых делах. А также руководству кинотеатра "Пионер", поддержавшему данную инициативу.
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