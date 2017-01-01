Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста

Среди тех, кто приемлет повышение пенсионного возраста, 52% согласны с тем, чтобы мужчины и женщины выходили на пенсию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет.

Довольствоваться только пенсионными выплатами планируют 20% опрошенных. Каждый десятый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников, 10% стараются откладывать средства, 4% имеют недвижимость для сдачи в аренду. Но большая часть барнаульцев (56%) собираются подрабатывать. Некоторые рассчитывают после пенсии уехать в другую страну, иметь дачу с огородом, жить на прибыль от своего бизнеса.

Чем старше участники опроса, тем большая часть из них собирается жить сугубо на пенсионные выплаты: среди респондентов после 45 лет таких ответов 28%, среди респондентов от 18 до 34 — только 14%.

Опрос проводился с 1 по 6 февраля 2017 года среди 860 человек.