Большинство россиян живут в регионах без пригодной для питья воды

К регионам, где уровень загрязненности поверхностных вод достиг критических показателей, относятся Карачаево-Черкесская Республика (70,5 процента водоисточников не соответствуют нормативам), Вологодская, Архангельская, Мурманская области, города Среднего Енисея, Верхнего и Среднего Приангарья, Красноярск, а также Кузбасс и Норильский район.

Водоканалы как правило используют для водозабора поверхностные воды. Но более 70 процентов очистных сооружений в стране построено 30-50 лет назад. 80 процентов из них требуют реконструкции, уверены авторы исследования. По словам экспертов, земля и реки больше не способны к естественному самоочищению. Давление городских агломераций и предприятий перевесило силы природы. Крупнейшие водные артерии страны оказались непригодны для питья.

Только в Санкт-Петербурге и Республике Алтай требованиям соответствовали 100% источников централизованного питьевого водоснабжения.

Факт

Загрязнения питьевой воды формируют дополнительные случаи смертности и заболеваний: болезни мочеполовой системы, органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, а также новообразования.