Большому кушу — шиш или можно ли спасти Российское кино

Надежда Будрина

Каждый четверг в российский прокат выходит от семи до 15 фильмов. А это от 35 до 75 млн рублей еженедельно, которые потратят на съемки отечественных лент. Для "Экипажа" мало, а вот что-то вроде культового "Бумера" снять возможно. Вот только в России теперь такое кино не делают.

Последний и, кажется, единственный отечественный фильм, который я видела в кинотеатре, — комедия "Горько!". Не ценитель подобных картин, но обижать близкого человека, который пригласил в кино, не хотелось. С тех пор ни один подобный массовый фильм не вызвал желания посмотреть его на большом экране.

Но новая идея Минкульта беспокоит. Не потому, что деньги с проката будут идти на фильмы вроде "Горько!", а потому, что этот "налог" поставит крест на целой отрасли в российской киноиндустрии — фестивальном и авторском кино. Бюджет таких картин, включая производство, логистику и рекламу, может быть всего 5 млн рублей. И новые затраты для них окажутся непосильными. Если закон примут без всяких оговорок, мы больше не увидим на большом экране фильмы вроде "Патерсона" или "Капитана Фантастик". Компании – прокатчики артового кино перестанут существовать, репертуар кинотеатров сократится, и это в корне изменит российский рынок.

С уходом авторского кино с больших экранов нам останутся только постоянные ремейки советских фильмов, продолжение "Притяжения", русский ответ "Мстителям" и картины с подростками, словившими, как сейчас говорят, хайп. В общем, все то, что качественным кино назвать не получается. Зарубежные компании вроде Disney или "XX век Фокс", конечно, в силах заплатить эту сумму, но кроме фильмов с миллионной выручкой у студий есть малобюджетные ленты на важные темы. И вот тут, подсчитав все расходы и возможную прибыль, производители задумаются, а стоит ли выпускать фильм в России.

После введения "налога" и сокращения количества иностранных фильмов Фонд кино станет еще активнее спонсировать съемки российских картин. Но то, что денег будет больше, совсем не значит, что фильмы станут качественнее. Так, например, в 2016 году компания Тимура Бекмамбетова на деньги Фонда кино сняла картину "Взломать блогеров". Если вы всю жизнь мечтали узнать, как выглядят 35 млн рублей, потраченные на съемку экрана макбука с ОС Windows, то это единственная причина посмотреть фильм. Во время просмотра испытываешь испанский стыд и недоумение: как режиссер "Дозоров" и "Особо опасен" вообще оказался связан с этим проектом? Куда они потратили столько денег, если весь фильм — это просто съемка рабочего стола ноутбука известной блогерши и компьютерная графика на уровне студентов-второкурсников?

В одном недавнем мультфильме персонаж Мэттью Макконахи сказал: "Со дна есть только один путь — наверх". Надеюсь, популярное российское кино и Минкульт найдут этот путь. Но то, что они хотят предложить нам сейчас, наверх отечественный кинематограф не поднимет.