Борис Корчевников остается ведущим "Прямого эфира"

Борис Корчевников, который уже более трех лет ведет ток-шоу "Прямой эфир" не покинет программу, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на представителей телеканала "Россия 1". Ранее сообщалось, что в марте Корчевникова заменит Дмитрий Шепелев.
Представители канала "Россия 1" заявили, что "вся медиашумиха, которая развернулась вокруг смены ведущего "Прямого эфира", лежит на совести тех, кто ее начал".
Первым о том, что у известного ток-шоу будет новый ведущий заявил Дмитрий Шепелев в своем Instagram. Сейчас поклонники предполагают, что шоумен просто пошутил. Подписчики Шепелева обратили внимание, что в конце его сообщения о том, что он займет пост Бориса, стоит "смайлик". К тому же, телезрители вспомнили, что какое-то время назад Корчевников пару раз довольно жестко высказывался в эфире шоу в адрес Шепелева. Именно в студии "Прямого эфира" отец Жанны Фриске — Владимир Копылов неоднократно выступал с обвинениями в адрес своего зятя. Так что, возможно, опубликованная Дмитрием фраза: "Кто если не я?" была на самом деле шуткой.
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