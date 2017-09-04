Никаких революций. Новый руководитель "Бийскэнерго" рассказал о будущем компании

— Борис Викторович, какие задачи поставили перед вами акционеры и в чем вы видите свою миссию на этом посту?

— Задачи обычные для любого энергетического предприятия: оно должно обеспечивать надежное энергоснабжение, приносить прибыль, сохранять и развивать коллектив. Как руководитель я должен обеспечить эффективную работу всего персонала — а на станции трудятся 1,2 тыс. человек. Помогать сотрудникам компании достигать целей — в этом моя основная миссия.

— Нередко новый руководитель меняет управленческие кадры и структуру управления. Что показал ваш свежий взгляд: существует ли в "Бийск­энерго" необходимость в таких изменениях?

— Я не антикризисный управляющий. Отсюда следует, что никаких революционных изменений не предполагается. Персонал, который работает в компании, квалифицированный и работоспособный. Мне есть с чем сравнить: за 17 лет работы в энергетике я познакомился с работой многих электростанций и в России, и в Казахстане, принадлежащих как российским, так и иностранным собственникам.

Место в отрасли

— Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") в этом году отметило высокие показатели рентабельности "Бийскэнерго", низкий уровень долговой нагрузки. Но сделало вывод, что формализованная стратегия развития у компании отсутствует, и это негативно влияет на рейтинг. Ставите ли вы задачу такую стратегию сформулировать?

— Мы всегда рады узнать оценки независимых агентств нашего места на рынке — они позволяют получить обратную связь. Однако стратегия в компании разработана. И вскоре после моего назначения в "Бийскэнерго" я выступил на правлении "С­ИБЭКО" (АО "Сибирская энергетическая компания" осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа "Бийскэнерго") с защитой стратегии на пять лет.

Стратегия развития "Бийскэнерго" — детализированный и конкретный документ. В холдинге не принято выступать лозунгами, требуется только конкретика. В стратегии четко определено, где мы находимся сегодня, где видим себя через пять лет, какие шаги сделаем для достижения этих целей. Указаны и конкретные мероприятия, которые компания планирует реализовать, эффект, который они дадут, рассчитаны доходы и расходы. И в таком виде она появилась не вчера.

— Как вы сами оцениваете положение компании в отрасли?

— Доля "Бийскэнерго" в объеме выработки электроэнергии в Алтайском крае по итогам 2016 года составила 34,5%. Это первое место в крае. По установленной мощности ТЭЦ Бийска самая крупная в регионе, и это около 33% от совокупной мощности всех станций региона. А по тепловой мощности мы на втором месте, Барнаульская ТЭЦ-3 нас опережает. Но это и понятно: Барнаул развивается более высокими темпами.

Приведу и такой показатель, как коэффициент использования установленной мощности: "Бийскэнерго" здесь на четвертом месте среди электростанций Сибири после "Русгидро", Красноярской ГЭС и "Иркутскэнерго". При этом в 2016 году этот показатель снизился у всех станций, однако у "Бийск­энерго" снижение минимальное.

Добавлю, что среди крупных генераторов Алтайского края у "Бийск­энерго" самые низкие тарифы на тепловую энергию.

Улучшаем экономику

— "Бийскэнерго" с 2012 года реализует программу техперевооружения производственных мощностей. Как бы вы оценили ее результативность?

— В 2012 году мы взяли курс на перевод станции на сжигание угля марки "Д". ТЭЦ в Бийске была спроектирована под угли марки "СС". В последние годы уголь этой марки стал активно идти на экспорт, цена его на внутреннем рынке резко увеличилась. Уголь марки "Д" более доступный и дешевый, но без реконструкции оборудования его использование было бы неэффективным. В 2017 году мы эту программу завершили, и она доказала свою эффективность: мы снизили себестоимость, не потеряв технических характеристик.

Сегодня реализуется другой этап, главной составляющей которого является техперевооружение турбины. Этот проект находится на финальной стадии. В целом объем инвестпрограммы на текущий год — около 278 млн рублей.

— Что даст компании реконструкция турбины?

— Станции в этом году исполнилось 60 лет, оборудование имеет довольно высокий уровень износа, а за счет техперевооружения мы фактически получили новую турбину. Это повышает степень надежности энергоснабжения. Когда приходится делать выбор, решение какой задачи обеспечить в первую очередь — получение прибыли или надежность, выбор в энергетике делается всегда в пользу надежности. Но наша задача — обеспечивать и то, и другое. Проведя реконструкцию, мы улучшаем экономику "Бийскэнерго". Сегодня производители предлагают нам современные решения, которые увеличивают коэффициент полезного действия на 2–3%. В рублях это серь­езные суммы.

Наипервейшая задача

— Сейчас многие ТЭЦ страны взяли курс на присоединение новых потребителей и повышение загрузки тепловых мощностей. Есть ли такие планы у "Бийскэнерго"?

— Подключение новых потребителей — наша наипервейшая задача. Тепловые мощности станции сегодня загружены на 50%. С учетом того, что сейчас мы отапливаем примерно 90% Бийска, "Бийскэнерго" сможет обеспечить теплом еще один Бийск, не увеличивая мощность оборудования, только развивая сети.

Мы подключаем все новые дома, которые строятся в Бийске, в том числе по программе переселения ветхого и аварийного жилья. За счет этого у нас, по идее, должно происходить увеличение загрузки мощностей на 3–4% в год.

Но в реальности рост составляет лишь 0,5–1%. Почему? Потому что параллельно "Бийскэнерго" ведет масштабную работу по повышению энергоэффективности и снижению потерь в сетях. Практически на 100% магистральных тепловых сетей ветхая изоляция заменена на новую, обладающую низкой теплопроводностью. Эти затраты окупились за один-два года и позволяют компании сдерживать рост тарифов для наших потребителей.

— Можете ли сказать, насколько сократились потери в сетях?

— В тарифе учитываются только нормативные потери, а все, что сверху, это наши проблемы. И мы сейчас в них укладываемся. Это большое достижение. Сейчас реализуется второй этап этой программы: ведем замену изоляции квартальных сетей.

— Не планируете ли взять на себя теплоснабжение, скажем, заречной части Бийска?

— Заречную часть от нас отделяет река. По нашим расчетам, проект переброски сетей на эту территорию, жители которой потребляют всего около 10% тепловой энергии в городе, не окупится даже через 50 лет. За счет своих ресурсов реализовать такой проект нереально, каких-то иных источников пока не просматривается. Поэтому вопрос о переводе потребителей заречной части на теплоснабжение от ТЭЦ за грани нашей пятилетней стратегии. Возможно, проблемы теплоснабжения этой территории будут постепенно решены путем газификации, которая в Заречье сейчас активно развивается.

Зима без риска

— В этом году выработка электроэнергии гидроэлектростанциями Сибири возросла, тепловыми, наоборот, сократилась. Удастся ли "Бийскэнерго" завершить год с прибылью?

— Действительно, в этом году отмечается снижение выработки электроэнергии всей тепловой генерацией Сибири. Год был снежный, воды для работы гидроэлектростанций достаточно, и они более загружены. При увеличении выработки ГЭС тепловые станции разгружают — ведь тепловая генерация в любом случае дороже гидрогенерации.

По итогам полугодия "Бийскэнерго" сократило выработку электроэнергии на 3%. Но об убыточности говорить, безусловно, нельзя. В себестоимости киловатт-часа 60–65% — топливная составляющая. Не вырабатывая электро­энергию, мы не сжигаем и топливо. Соответственно, не получая дополнительной выручки, мы не несем и расходы.

— Есть ли риск сокращения ремонтной программы? Может ли такое произойти, что станция не будет в полной мере готова к зиме?

— Такого не может произойти в принципе, потому что бюджет всех программ на 2017 год сформирован заранее. И те цены на электроэнергию, которые формируются на рынке сегодня, и недоотпуск электроэнергии теоретически могут повлиять на корректировку только следующих периодов.

Ищем решение

— Как сегодня складываются взаимоотношения с управляющими компаниями и ТСЖ Бийска?

— ТСЖ в основном рассчитываются неплохо. До недавнего времени и с управляющими компаниями наши взаимоотношения были конструктивными. Проблема появилась в связи с тем, что с 1 января потребление коммунальных ресурсов на содержание общего имущества было переведено в состав жилищной услуги. И оплата жильцов поступает на счет управляющих компаний.

По разным причинам 10–15 управляющих компаний (причем самых крупных в Бийске) отказываются оплачивать нам эту услугу.

За последние годы мы реализовали в наукограде большую программу по установке модемов для удаленного считывания показаний общедомовых счетчиков. Но после 1 января отдельные управляющие компании стали отключать или даже выламывать наши модемы, а контролеров — не допускать к приборам учета. Надеемся, что в ближайшее время мы все-таки придем к какому-то разумному решению.

— Недавно компания "Бийскэнерго" разработала мобильное приложение, чтобы потребители оплачивали тепло и горячую воду через телефон. Расскажите поподробнее об этом сервисе.

— Мы хотим, чтобы наши взаимоотношения с потребителями стали прозрачными, чтобы гражданин видел, сколько он потребил, сколько ему начислено, какова его задолженность или, наоборот, переплата. Большинство людей — ответственные потребители. Но иногда у них просто не хватает времени зайти в "Теплосбыт", чтобы заплатить за тепло и горячую воду. И мы уверены, что им будет удобнее передавать показания счетчиков и оплачивать потребление нажатием одной кнопки и без комиссии.

Кроме того, мы хотели бы получать от потребителей обратную связь. Поэтому в приложении есть возможность подать жалобу — как анонимно, так и от своего имени. Если есть проблемы с подачей горячей воды или тепла, если вы видите, что над теплосетью поднимается пар, — напишите нам.

Досье

Борис Викторович Мещеряков родился в 1978 году в Усть-Пристани Алтайского края. Окончил АлтГТУ ("электроснабжение промышленных предприятий") и Алтайскую академию экономики и права ("финансы и кредит"). Трудовую дея­тельность в энергетике начал в 2000 году в "Алтайэнерго" в качестве инженера энергосбыта. В 2001–2003 годах — заместитель гендиректора по сбыту "Энергомашкорпорации". В 2003–2017 годах — генеральный директор ПО "Межрегионсервис" (Барнаул). Исполнительный директор по управлению "Бийскэнерго" с июня 2017 года.

Цифра

34,5% составила доля "Бийск­энерго" в объеме выработки электроэнергии в Алтайском крае по итогам 2016 года.

*Интервью с Борисом Мещеряковым выйдет в ближайшем номере газеты "Свободный курс" (СК) 30 сентября 2017.