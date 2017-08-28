Не пропустите! Борис Жалило в Новосибирске 14 сентября

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Сегодня, 08:42.
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Что вы делаете 14 сентября? А мы проводим в Новосибирске уникальное событие Sales Forum! Присоединяйтесь!

Sales Forum.
Sales Forum. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Впечатляйся! Развивайся! Опережай!
  • 2 параллельных площадки в одном месте; 
  • 5 бизнес-тренеров: Борис Жалило, Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова;
  • 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности;
  • Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании это событие может быть полезным?
  • Собственнику или директору компании? – Да!
  • Коммерческому директору? – Да!
  • Руководителю отдела продаж? – Да!
  • Ведущим менеджерам по продажам? – Да!
Стоимость участия в форуме всего 3500 руб./чел!*

Цена будет расти.

Правда, цена-подарок?

Да! Но и это ещё не всё! Специальные цены при оптовом участии от компании!

Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?

Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить вас с ними!

Поспешите забронировать места для себя и коллег!

Количество мест по специальной оптовой цене ограничено. Стоимость участия может повыситься в любой момент.

Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!

Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru

Всегда ваша Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров

Партнер форума: Отель "Azimut".
Полиграфический партнер: "Академия рекламы".
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru

Sales Forum – Сейлз Форум

*Количество мест ограничено. Информация о стоимости участия действительна на момент размещения. Форум состоится 14 сентября 2017 года в Новосибирске.

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