Не пропустите! Борис Жалило в Новосибирске 14 сентября

Что вы делаете 14 сентября? А мы проводим в Новосибирске уникальное событие Sales Forum! Присоединяйтесь!
- 2 параллельных площадки в одном месте;
- 5 бизнес-тренеров: Борис Жалило, Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова;
- 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности;
- Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
- Собственнику или директору компании? – Да!
- Коммерческому директору? – Да!
- Руководителю отдела продаж? – Да!
- Ведущим менеджерам по продажам? – Да!
Цена будет расти.
Да! Но и это ещё не всё! Специальные цены при оптовом участии от компании!
Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить вас с ними!
Количество мест по специальной оптовой цене ограничено. Стоимость участия может повыситься в любой момент.
Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!
Всегда ваша Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров
Партнер форума: Отель "Azimut".
Полиграфический партнер: "Академия рекламы".
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru
Sales Forum – Сейлз Форум
*Количество мест ограничено. Информация о стоимости участия действительна на момент размещения. Форум состоится 14 сентября 2017 года в Новосибирске.
- Сюжет: Новости компаний
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