Бортовые камеры МКС зафиксировали НЛО

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Жизнь

Видеотрансляция в режиме онлайн с камер Международной космической станции (МКС) снова оказалась в центре внимания.

МКС.
МКС. Фото: naked-science.ru.

Ролик, сделанный на основании записи с камеры станции был опубликован на видеохостинге YouTube и сразу стал набирать просмотры.

Впрочем, как сообщает "Федеральное агентство новостей", скептики убеждены, что на видео вовсе не корабль пришельцев, а отражение света самой МКС. Сторонники теории существования внеземного разума напротив, уверяют: таинственный оранжевый объект — НЛО.

Ранее камеры орбитальной станции уже не раз вызывали подобную реакцию. Так, в начале июля также была опубликована запись, на которой корабли пришельцев якобы покидали Землю, пишет ura.ru.

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