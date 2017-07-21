Бортовые камеры МКС зафиксировали НЛО

Видеотрансляция в режиме онлайн с камер Международной космической станции (МКС) снова оказалась в центре внимания.
Ролик, сделанный на основании записи с камеры станции был опубликован на видеохостинге YouTube и сразу стал набирать просмотры.
Впрочем, как сообщает "Федеральное агентство новостей", скептики убеждены, что на видео вовсе не корабль пришельцев, а отражение света самой МКС. Сторонники теории существования внеземного разума напротив, уверяют: таинственный оранжевый объект — НЛО.
Ранее камеры орбитальной станции уже не раз вызывали подобную реакцию. Так, в начале июля также была опубликована запись, на которой корабли пришельцев якобы покидали Землю, пишет ura.ru.
- Бывший сотрудник NASA выследил звездолёт инопланетян в кольцах Сатурна
- ЦРУ выдвинуло две версии частых визитов НЛО
- Звездолет инопланетян приближался к Земле
- Спутник NASA заснял НЛО на орбите Земли
- Видео. Огромный черный НЛО пытался прилуниться
- Кубанские полицейские провели проверку по факту вторжения 7-метровых инопланетян
- Сюжет: Космос
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.