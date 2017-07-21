Бортовые камеры МКС зафиксировали НЛО

Ролик, сделанный на основании записи с камеры станции был опубликован на видеохостинге YouTube и сразу стал набирать просмотры.

Впрочем, как сообщает "Федеральное агентство новостей", скептики убеждены, что на видео вовсе не корабль пришельцев, а отражение света самой МКС. Сторонники теории существования внеземного разума напротив, уверяют: таинственный оранжевый объект — НЛО.

Ранее камеры орбитальной станции уже не раз вызывали подобную реакцию. Так, в начале июля также была опубликована запись, на которой корабли пришельцев якобы покидали Землю, пишет ura.ru.