Бортпроводник "Уральских авиалиний" спас жизнь подростку

Из-за приступа астмы у 14-летнего мальчика из Таджикистана остановилось сердце.

Бортпроводник отметил, что собирался в рейс до Худжанда, когда все произошло. "Я пощупал пульс, его нет, отогнал всех в сторону и начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик очухался, потом подошли сотрудники полиции и фельдшер аэропорта. Я объяснил, какие манипуляции проделывал, подростка забрали в реанимацию, а я ушел на самолет", — рассказывает Михаил.

Лишь по прилету из Худжанда бортпроводник узнал, что его поступок обсуждает вся Свердловская область.

За четыре года работы в "Уральских авиалиниях" это был первый случай, когда Михаилу пришлось оказывать первую помощь, но он не растерялся. За плечами у мужчины не только пройденные курсы по реанимации, но и среднее специальное медицинское образование.

В мае стюардессы этого же авиаперевозчика спасли жизнь 10-летнему мальчику.

Лайнер вылетел из Екатеринбурга в Симферополь. Вскоре после того, как самолет поднялся в воздух, у ребенка произошла внезапная остановка сердца.

Бортпроводники не растерялись и вовремя провели реанимационные мероприятия. "Экипаж моментально среагировал, сделал все для спасения мальчика", — рассказывает очевидец.