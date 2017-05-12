Бортпроводники американской авиакомпании вынудили пассажирку при всех помочиться в стакан

Жительница города Канзас-Сити (США) Николь Харпер, которая страдает от гиперактивности мочевого пузыря, помочилась в стакан в салоне самолета, так как бортпроводники на рейсе United Airlines не позволили ей посетить уборную во время посадки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал KCTV 5.
Женщина рассказала, что проинформировала бортпроводников о своем диагнозе и сообщила им о необходимости посетить туалет. Она предупредила, что вернется очень быстро, но сотрудники авиакомпании попросили ее сесть на место, поскольку они разносили напитки, а самолет попал в зону турбулентности. При этом некоторые пассажиры все равно вставали со своих кресел, отметила американка.
"В очень грубой форме стюардесса сказала, что мне нельзя вставать со своего места, — сказала женщина. — Тогда я предупредила, что в этом случае мне понадобится стакан".
В результате Харпер пришлось справлять нужду прямо в салоне в присутствии других пассажиров. После к ней подошла одна из бортпроводниц авиакомпании и попросила опорожнить стаканы в уборной. "Она фактически сделала мне выговор, отчитывала меня, пока мы шли по проходу, а другие люди слушали", — добавила она.
В заявлении, опубликованном United Airlines, говорится, что "бортпроводники не предполагали, что миссис Харпер использует стаканы вместо уборной". Представители компании добавили, что уже связались с женщиной, чтобы "прояснить ситуацию". При этом сама Харпер утверждает, что в течение нескольких недель безрезультатно пыталась дозвониться до службы поддержки, чтобы оставить жалобу, пишет aex.ru.
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