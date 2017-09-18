Бой туалетной бумагой и бассейн с деньгами. Как прошел Слет риэлторов Алтая

Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая". Слет риэлторов Алтая. Фото: архив "СРБ и Алтая".

Главной особенностью игры является математическое деление на команды, поэтому за победу в одной команде борются специалисты и директора разных агентств недвижимости Барнаула. В ходе многочасовой борьбы за первое место в "Битве суперриэлторов" победила команда Василия Задорожного (ООО "Агентство недвижимости Строительное управление №3"), в которой состязались риэлторы разных агентств недвижимости Барнаула.

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Мы второй раз проводим это мероприятие, главная цель - объединить риэлторов, показать им преимущества работы в сплоченной команде "СРБ и Алтая". Сегодня в наших рядах более 30-ти ведущих агентств недвижимости региона, которые работают по единым стандартам качества. Отличить квалифицированную деятельность можно по многим критериям: наличие офиса, юриста, страхования ответственности перед клиентами, других сервисов. Все агентства, гарантирующие качество своей работы, проходят добровольную сертификацию по стандартам Российской гильдии риэлторов. Проверить риэлтора и агентство можно в Едином реестре сертифицированных специалистов.

В "Битве суперриэлторов" было десять испытаний на время и результат: это меткость, скорость прохождения препятствий, сплоченность команды в построении "Римской черепахи" и координация рук в сборе матрешек.

"Больше всего понравилось искать деньги в бассейне!" – отметила Евгения Ануфриева, участник слета. Специальное испытание в поиске денег организовано на станции партнера Слета банка "АкБарс". В большом бассейне, наполненном бумагой, риэлторам предстояло найти наибольшее количество купюр. Кстати, в финале счастливчики, искупавшиеся в бассейне с деньгами, получили суперпризы от банка "АкБарс" - ручки "Паркер".

За хорошую координацию при сборе матрешек на специальной станции партнера Слета строительной компании "Вира-строй" команды были отмечены именными часами. Данный застройщик возводит квартал жилых домов на улице Балтийской, который имеет визуализацию русского стиля и носит название "Матрешки".

Наибольшую мыслительную деятельность риэлторам предстояло применить на "строительной площадке" ООО "Мой дом", простое задание по построению "Ханойской башни" растягивалось на десятки минут. Знания, проявленные на станции, помогут риэлторам проявить нестандартные решения и при продаже квартир в "Новом квартале" строительство которого ведет застройщик в Барнауле.

Результаты прохождения чек-поинтов каждой из 9 команд записывались в специальную зачетку, по сумме баллов определены команды победители: