"Боярышник" и парфюмерия существенно подорожают из-за введения акцизов

Сейчас в отличие от производителей алкоголя, фирмы, специализирующиеся на медпрепаратах и косметике, освобождены от уплаты акцизного налога. Если бы с настоек и лосьонов уплачивались такие же акцизы, дополнительные доходы казны могли бы составить 124 миллиарда рублей в год, подсчитали в Росалкогольрегулировании.

Если закон будет принят, производители лосьонов и средств для ванн заплатят акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта. Он будет включаться в стоимость готовой продукции.

При этом фирма, имеющая свидетельство, получит право на налоговый вычет суммы акциза, если подтвердит, что направила спирт на производство парфюмерно-косметической продукции или продукции бытовой химии. Те фирмы, у которых нет таких свидетельств, будут покупать этиловый спирт по 523 рубля и не получат право на вычет.

Подготовка поправок в Налоговый кодекс началась еще в феврале 2017 года. Дополнительные акцизы стали обсуждать после того, как в Иркутской области 77 человек насмерть отравились концентратом для ванн "Боярышник". После этого президент России Владимир Путин дал поручение ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции.