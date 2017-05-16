Бойцы Top Team Siberia не оставили шансов соперникам в клетке

Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Поединок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада боевых искусств "Сибирь — Азия". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Александр Локтев,

основатель центра смешанных единоборств Top Team Siberia:

На всех площадках шли ожесточенные поединки. Были представлены практически все виды единоборств. Представители нашего центра выступали на всех площадках, но самой "любимой" для нас является клетка.

Пять боёв по профессиональному панкратиону стали главным событием фестиваля не только для многочисленных участников, но и для жителей всего Барнаула. Традиционно для большей зрелищности соревнования проходили не на обычном ринге, а в специальной восьмиугольной клетке. При этом ни один поединок не обошелся без участия бойцов центра смешанных единоборств Top Team Siberia, соперниками которых стали спортсмены из Новосибирска и Барнаула. Если первые два боя завершились победой топтимовцев в первом же раунде, то следующие поединки проходили в два раунда. Николаю Кудринскому, бойцу Top Team Siberia, победа досталась непросто. Долгое противостояние завершилось ударом бэкфист, которым Николай отправил соперника в нокаут.

Николай Кудринский,

боец Top Team Siberia:

Пропущенные удары — это, наверное, самое неприятное. Но спасибо моему сопернику, получилось хорошее противостояние.

Два раунда. Финальный приём - удушение сзади. И победа за восемнадцатилетним Дмитрием Бабкиным. В спорте он уже 11 лет, 5 из них — в команде Top Team Siberia. К схватке со спортсменом из Новосибирска топтимовец готовился заранее, просматривал бои, подбирал тактику. Можно сказать, пытался предугадать шаги соперника наперёд.

Дмитрий Бабкин,

боец Top Team Siberia:

На ринге главное — настрой. Потому что дома всегда тяжело драться . Ты должен выложиться по полной. Должен не подвести своих людей. И должен показать самое красивое выступление, самое лучшее в своей карьере.

Все пять поединков завершились победой бойцов Top Team Siberia. Следующий фестиваль пройдет ровно через год. И тогда можно будет снова окунуться в атмосферу боевых искусств и увидеть по-настоящему захватывающее зрелище.