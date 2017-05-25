В Барнауле начал работу Фонд социальных проектов Александра Локтева

Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фонд социальных проектов Александра Локтева начал свою работу в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Александр Локтев,

руководитель Фонда социальных проектов:

Я уже давно получаю обращения от жителей. Теперь их можно подать через сайт, через социальные сети или по горячей линии. Есть четкие критерии, по которым систематизируются заявки, а специальная комиссия будет оценивать: в работу заявку или пока придержать.

Первые итоги работы уже подведены. Девять юных спортсменов получили сертификаты на стипендию. Все ребята учатся на 4 и 5 и имеют спортивный разряд выше первого взрослого.

Свои сладкие подарки от "Барнаульского пивоваренного завода" получили также талантливые художники и начинающие журналисты - участники конкурса рисунков, стенгазет, письменных работ о Великой Отечественной войне.

Александр Локтев,

руководитель Фонда социальных проектов:

Любые начинания детей, будь то спортивные или творческие, нужно поддерживать. И тогда из ребенка можно вырастить титулованного чемпиона или будущего художника, артиста. К примеру, спортивные стипендии мы выдавать в школах Железнодорожного района. Сумма стипендии - 2 тысячи рублей ежемесячно.

В 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне был объявлен конкурс рисунков. Свои работы на военную тематику отправили сотни детей. И лучшие авторы также получили призы.

Анна Богданова,

ученица 8 класса МБОУ "СОШ №78":

Я патриот и меня всегда завораживали темы о войне. Я нашла изображение солдата, который перед атакой держит в руках крестик и отправила на конкурс. Мама гордилась мной и была уверена, что какое-то место я обязательно получу. Так и случилось.

Успех зависит не только от желания ребенка заниматься спортом или творчеством. Важны условия. Например, в прошлом году была открыта детская площадка в Индустриальном районе. И теперь детвора домой ни ногой. Кроме этой площадки, в 2016-ом подобные парки развлечений появились в десяти дворах. Всё - благодаря поддержке фонда социальных проектов. И как говорит Александр Локтев, в этом году таких площадок будет открыто не меньше.