Брат Гарика Мартиросяна стал послом в Канаде

Левон Мартиросян, брат шоумена Гарика Мартиросяна, назначен послом Армении в Канаде. Соответствующий документ размещен на сайте президента страны Сержа Саргсяна.
Другим указом глава государства освободил от должности главы армянской дипмиссии в Оттаве Армена Еганяна.
Левон Мартиросян родился в Ереване в феврале 1976-го. У него юридическое образование. В 2007 году работал помощником премьер-министра Армении, а с 2008-го по 2012-й — помощником президента. Учредил Единую либеральную национальную партию, является членом ее совета и секретариата.
В мае 2012-го избран депутатом Нацсобрания от Республиканской партии. Женат, имеет двоих детей, пишет Lenta.ru.
Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН; принимает участие в различных телепроектах, например Comedy Club и "Прожекторперисхилтон".
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