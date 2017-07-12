Брат Гарика Мартиросяна стал послом в Канаде

Другим указом глава государства освободил от должности главы армянской дипмиссии в Оттаве Армена Еганяна.

Левон Мартиросян родился в Ереване в феврале 1976-го. У него юридическое образование. В 2007 году работал помощником премьер-министра Армении, а с 2008-го по 2012-й — помощником президента. Учредил Единую либеральную национальную партию, является членом ее совета и секретариата.

В мае 2012-го избран депутатом Нацсобрания от Республиканской партии. Женат, имеет двоих детей, пишет Lenta.ru.

Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН; принимает участие в различных телепроектах, например Comedy Club и "Прожекторперисхилтон".