Брат Гарика Мартиросяна стал послом в Канаде

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Сегодня, 20:23.
Политика

Левон Мартиросян, брат шоумена Гарика Мартиросяна, назначен послом Армении в Канаде. Соответствующий документ размещен на сайте президента страны Сержа Саргсяна.

Канада.
Канада. Фото: Jared Grove, CC BY-SA 3.0.

Другим указом глава государства освободил от должности главы армянской дипмиссии в Оттаве Армена Еганяна.

Левон Мартиросян родился в Ереване в феврале 1976-го. У него юридическое образование. В 2007 году работал помощником премьер-министра Армении, а с 2008-го по 2012-й — помощником президента. Учредил Единую либеральную национальную партию, является членом ее совета и секретариата.

В мае 2012-го избран депутатом Нацсобрания от Республиканской партии. Женат, имеет двоих детей, пишет Lenta.ru.

Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН; принимает участие в различных телепроектах, например Comedy Club и "Прожекторперисхилтон".

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