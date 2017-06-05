Британец, спасающий пиво во время теракта, стал символом бесстрашия

Твит со снимком набрал уже более 35 тысяч ретвитов и почти 109 тысяч лайков. Автор поста подписал фотографию "Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослави британцев".

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) June 3, 2017

В комментариях пользователи отмечают, что британцы шутят даже в самые тяжелые времена, и именно это их объединяет. Некоторые подчеркнули, что пиво в Лондоне стоит так дорого, что настоящий британец вряд ли позволит террористам лишить его удовольствия. Пользователи добавили, что гордятся бесстрашием настоящего жителя Лондона.

Напомним, вечером 3 апреля террористы на фургоне въехали в толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на прохожих. По последним данным, погибло семь человек, 48 получили ранения. Троих террористов застрелили полицейские.