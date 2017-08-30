Британец улетел в Берлин по паспорту своей соседки

23-летний парень собрался на мотогонки в Германии и в спешке прихватил паспорт своей 34-летней соседки, с которой вместе снимает квартиру.

С ее документом ему удалось беспрепятственно преодолеть все проверки в аэропорту "Гатвик" и зарегистрироваться на рейс лоукостера EasyJet.

Турист обнаружил, что путешествует с чужим документом, только в аэропорту Берлина. Сотрудники немецкой иммиграционной службы проверяли молодого человека в течение полутора часов, затем отпустили.

Ему удалось вернуться домой после того, как его коллега, тоже собирающийся в Берлин, привез ему его паспорт.

Соседка туриста назвала случай возмутительным, на что представитель авиакомпании отметил, что инцидент будет расследован, пишет bfm.ru.