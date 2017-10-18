Британка умерла от алкогольного отравления, празднуя победу над раком

Терапевт из Великобритании Валери Джонс поборола рак груди и вместе с мужем отправилась в Грецию, чтобы отметить выздоровление, сообщают Дни.ру со ссылкой на издание Daily Mail.
На курорте Валери сразу начала бурно праздновать. Женщина пила вино целый день, а затем отправилась к друзьям на свадебную вечеринку.
Вернувшись ночью в номер, женщина упала без сознания в туалете. Испуганный супруг вызвал медиков, однако по прибытии в больницу Валери скончалась.
Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови британки в 4,5 раза превышало норму. По словам медиков, смерть наступила в результате интоксикации спиртным. Обилие алкоголя привело к тому, что легкие женщины наполнились жидкостью.
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