Британка умерла от алкогольного отравления, празднуя победу над раком

Сегодня, 21:16.
Происшествия

Терапевт из Великобритании Валери Джонс поборола рак груди и вместе с мужем отправилась в Грецию, чтобы отметить выздоровление, сообщают Дни.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь. Фото из архива редакции.

На курорте Валери сразу начала бурно праздновать. Женщина пила вино целый день, а затем отправилась к друзьям на свадебную вечеринку.

Вернувшись ночью в номер, женщина упала без сознания в туалете. Испуганный супруг вызвал медиков, однако по прибытии в больницу Валери скончалась.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови британки в 4,5 раза превышало норму. По словам медиков, смерть наступила в результате интоксикации спиртным. Обилие алкоголя привело к тому, что легкие женщины наполнились жидкостью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров