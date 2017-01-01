Британские СМИ обвинили Россию в организации переворота в Черногории

Анонимный источник в правительстве Великобритании утверждает, что Россия причастна к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране. "Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", — цитирует издание.

Оно отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбы Черногории установили, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".

"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", — отметила она.

Как сообщалось ранее, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране, заявил, что переворот в Черногории готовили некие "российские националисты" и они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича. Но тогда он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.

Напомним, накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".

Ранее Москва уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории заявляла об отсутствии доказательств причастности властей РФ к этим событиям.