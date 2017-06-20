Британские спортсмены нелегально пересекли российско-финскую границу в поисках пива

Мужчины оставили машину недалеко от границы и перешли ее пешком. Как заявил старший следователь отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинен, на российской территории они пробыли около 15 минут, успев за это время выпить несколько банок пива. На обратном пути мужчин задержали финские пограничники.

Как сообщается, инцидент будет рассмотрен финской местной прокуратурой. За такого рода нарушения в Финляндии выписывается штраф, пишет "Росбалт".