Британские спортсмены нелегально пересекли российско-финскую границу в поисках пива

Группа британских спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в Финляндии, нелегально пересекла российско-финскую границу в поисках пива, сообщает Yle.
Мужчины оставили машину недалеко от границы и перешли ее пешком. Как заявил старший следователь отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинен, на российской территории они пробыли около 15 минут, успев за это время выпить несколько банок пива. На обратном пути мужчин задержали финские пограничники.
Как сообщается, инцидент будет рассмотрен финской местной прокуратурой. За такого рода нарушения в Финляндии выписывается штраф, пишет "Росбалт".
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