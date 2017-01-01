Британские учёные назвали самое популярное время для занятий сексом

Британские ученые провели опрос среди двух тысяч местных пар для того, чтобы выяснить, какое время суток является самым популярным для занятий сексом. Оказалось, что чаще всего люди занимаются сексом в девять утра в воскресенье, сообщает издание The Daily Mail.
Реже всего британцы занимаются любовью в 21.00 вторника. Чаще всего секс бывает по субботам — до трех раз: в 10.30, 11.30 и 23.30, пишет Росбалт.
Алкоголь перед интимными утехами принимают 22% опрошенных, а 60% не считают спиртное важным компонентом прелюдии.
Ранее сообщалось, что влюбленные пары должны заниматься сексом минимум один раз в неделю, чтобы сохранять длительные и стабильные отношения.
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