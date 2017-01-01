Британские учёные назвали самое популярное время для занятий сексом

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Сегодня, 20:04.
Жизнь

Британские ученые провели опрос среди двух тысяч местных пар для того, чтобы выяснить, какое время суток является самым популярным для занятий сексом. Оказалось, что чаще всего люди занимаются сексом в девять утра в воскресенье, сообщает издание The Daily Mail.

Секс, женщина.
Секс, женщина. Фото: СС0.

Реже всего британцы занимаются любовью в 21.00 вторника. Чаще всего секс бывает по субботам — до трех раз: в 10.30, 11.30 и 23.30, пишет Росбалт.

Алкоголь перед интимными утехами принимают 22% опрошенных, а 60% не считают спиртное важным компонентом прелюдии.

Ранее сообщалось, что влюбленные пары должны заниматься сексом минимум один раз в неделю, чтобы сохранять длительные и стабильные отношения.

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