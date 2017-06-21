Британские умельцы научились заряжать телефоны при помощи мочи

В британской компании Bristol Robotics Lab изобрели способ использовать мочу для получения энергии. Напрмер, таким образом можно заряжать телефоны.
Превратить отходы человеческой жизнедеятельности в электричество позволяет устройство из нескольких цилиндров. Они наполнены специальными микроорганизмами, которые питаются элементами в сточных водах и моче. Потребляя отходы, микробы вырабатывают электроны, а те, в свою очередь, становятся источником для получения электричества.
Как отметил исследователь Яннис Иеропоулус, данные микроорганизмы буквально "пожирают отходы, как будто это их любимое блюдо".
В каждое устройство помещается до двух литров мочи. Из этого объема микробы производят 30-40 милливатт. Пока такой объем электроэнергии довольно мал, однако вскоре от подобного устройства можно будет заряжать телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Также оно может послужить питанием для источников света малой мощности, пишет "Росбалт".
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