Британские умельцы научились заряжать телефоны при помощи мочи

Превратить отходы человеческой жизнедеятельности в электричество позволяет устройство из нескольких цилиндров. Они наполнены специальными микроорганизмами, которые питаются элементами в сточных водах и моче. Потребляя отходы, микробы вырабатывают электроны, а те, в свою очередь, становятся источником для получения электричества.

Как отметил исследователь Яннис Иеропоулус, данные микроорганизмы буквально "пожирают отходы, как будто это их любимое блюдо".

В каждое устройство помещается до двух литров мочи. Из этого объема микробы производят 30-40 милливатт. Пока такой объем электроэнергии довольно мал, однако вскоре от подобного устройства можно будет заряжать телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Также оно может послужить питанием для источников света малой мощности, пишет "Росбалт".