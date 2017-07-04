Британские Виргинские острова исключили из черного списка офшоров ФНС

Из новой редакции черного списка офшоров, подготовленной Федеральной налоговой службой (ФНС), исключены Британские Виргинские острова (BVI) и Южная Корея, пишут "Ведомости".
Офшоры на Британских Виргинских островах являются одними из самых популярных как в России, так и в мире из-за очень гибкого корпоративного законодательства. Однако в последнее время их популярность у российских компаний значительно снизилась - в основном, в них остались личные кошельки бизнесменов, пишет издание.
Получать необходимые данные налоговики смогут в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний, отмечает издание. Это позволит взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся там контролируемых иностранных компаний (КИК), доначислять налоги по сделкам с аффилированными лицами и даже признать компании из BVI российскими резидентами, пишет polit.ru.
Справка
Исключение офшора из черного списка означает, что страна готова делиться информацией с ФНС или уже делает это.
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