Британские Виргинские острова исключили из черного списка офшоров ФНС

Офшоры на Британских Виргинских островах являются одними из самых популярных как в России, так и в мире из-за очень гибкого корпоративного законодательства. Однако в последнее время их популярность у российских компаний значительно снизилась - в основном, в них остались личные кошельки бизнесменов, пишет издание.

Получать необходимые данные налоговики смогут в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний, отмечает издание. Это позволит взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся там контролируемых иностранных компаний (КИК), доначислять налоги по сделкам с аффилированными лицами и даже признать компании из BVI российскими резидентами, пишет polit.ru.

Справка

Исключение офшора из черного списка означает, что страна готова делиться информацией с ФНС или уже делает это.