Британский актёр пошутил, что победителей премии BAFTA выбрали российские хакеры

"Ну давайте посмотрим, кого там русские выбрали победителями", — пошутил Фрай, открывая церемонию награждения.

Лучшим фильмом был назван мюзикл "Ла-Ла Ленд". Американская актриса Эмма Стоун получила приз за лучшую женскую роль в "Ла-Ла Ленде", а лучшим режиссером назван снявший этот мюзикл американец Дэмьен Шазелл. Статуэтку BAFTA получил и композитор фильма Джастин Гурвитц. Американский актер Кейси Аффлек стал лучшим актером за "Манчестер у моря". Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над картиной "Манчестер у моря".

Ранее "Ла-Ла Ленд" завоевал семь "Золотых глобусов", побив рекорд "Пролетая над гнездом кукушки" и "Полуночного экспресса". Картину считают одним из главных претендентов на "Оскар".