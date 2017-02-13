Британский актёр пошутил, что победителей премии BAFTA выбрали российские хакеры

Британский актер и шоумен Стивен Фрай на церемонии вручения премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) пошутил, что победителей выбрали российские хакеры. Церемония прошла в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне. Большинство наград достались американцам, пишет РИА Новости.
"Ну давайте посмотрим, кого там русские выбрали победителями", — пошутил Фрай, открывая церемонию награждения.
Лучшим фильмом был назван мюзикл "Ла-Ла Ленд". Американская актриса Эмма Стоун получила приз за лучшую женскую роль в "Ла-Ла Ленде", а лучшим режиссером назван снявший этот мюзикл американец Дэмьен Шазелл. Статуэтку BAFTA получил и композитор фильма Джастин Гурвитц. Американский актер Кейси Аффлек стал лучшим актером за "Манчестер у моря". Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над картиной "Манчестер у моря".
Ранее "Ла-Ла Ленд" завоевал семь "Золотых глобусов", побив рекорд "Пролетая над гнездом кукушки" и "Полуночного экспресса". Картину считают одним из главных претендентов на "Оскар".
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