Британский бренд "Свинка Пеппа" подал иски в суд на алтайских предпринимателей

В Арбитражный суд Алтайского края британская компания подала более 10 исков. С физических лиц владелец требует 20 тысяч рублей, сообщает телеканал "Наши новости".
Владелец товарного знака "Свинка Пеппе" британская компания Entertainment One UK начала антипиратскую кампанию. Представитель бренда жалуется на высокий уровень контрафакта в российской детской рознице, сообщает "Коммерсантъ". К российским предпринимателям от Entertainment One UK уже поступило более 200 исков.
"Свинка Пеппе" — британский сериал из коротких мультфильмов по 5 минут. Главные герои сериала: Свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Мультфильм показали по телевидению более чем в 180 странах и перевели на 40 языков.
С подобными претензиями к алтайским производителям ранее выступал владелец бренда "Маша и Медведь" — московское некоммерческое партнерство по защите прав на интеллектуальную собственность "Эдельвейс". Они подали к производителям канцелярских товаров 140 претензий. 40 заявлений в суд на алтайских предпринимателей подала московская фирма "Аэроплан", владелец бренда "Смешарики".
Как отметил представитель британской компании Entertainment One UK в интервью порталу "РТД-инфо", индустрия детских товаров входит в тройку лидеров контрафактной продукции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.