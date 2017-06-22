Британский бренд "Свинка Пеппа" подал иски в суд на алтайских предпринимателей

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Сегодня, 16:28.
Потребитель

В Арбитражный суд Алтайского края британская компания подала более 10 исков. С физических лиц владелец требует 20 тысяч рублей, сообщает телеканал "Наши новости".

Мультсериал "Свинка Пеппа".
Мультсериал "Свинка Пеппа". Фото: из открытых источников в интернете.

Владелец товарного знака "Свинка Пеппе" британская компания Entertainment One UK начала антипиратскую кампанию. Представитель бренда жалуется на высокий уровень контрафакта в российской детской рознице, сообщает "Коммерсантъ". К российским предпринимателям от Entertainment One UK уже поступило более 200 исков. 

"Свинка Пеппе" — британский сериал из коротких мультфильмов по 5 минут. Главные герои сериала: Свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Мультфильм показали по телевидению более чем в 180 странах и перевели на 40 языков.

С подобными претензиями к алтайским производителям ранее выступал владелец бренда "Маша и Медведь" — московское некоммерческое партнерство по защите прав на интеллектуальную собственность "Эдельвейс". Они подали к производителям канцелярских товаров 140 претензий. 40 заявлений в суд на алтайских предпринимателей подала московская фирма "Аэроплан", владелец бренда "Смешарики".

Как отметил представитель британской компании Entertainment One UK в интервью порталу "РТД-инфо", индустрия детских товаров входит в тройку лидеров контрафактной продукции. 

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