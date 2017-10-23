Британское правительство просит ООН больше не называть беременных женщинами

МИД Соединенного королевства просит изменить эту формулировку в Международном пакте о гражданских и политических правах ООН.

Однако феминистки выступили резко против этой инициативы. Так писательница Сара Дитум заявила: "Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками".

Источник Times в британском МИДе высказалась, что они в ведомстве вовсе не хотят ущемлять права женщин, но предлагают и учитывать права трансгендеров:

Соединенные королевства не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права.

По данным РИА "Новости", британские министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят подданным Соединенного королевства самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.