"Буду добиваться сноса". Бизнесмен борется за демонтаж горки дедушки Славы

Изначально демонтировать насыпь потребовал от Замышляева Анатолий Панченко, первый замглавы администрации Центрального района. Требование он должен были выполнить до 1 мая. В противном случае администрация намеревалась принудить его сделать это через суд. Власти Барнаула на вопрос altapress.ru, с чем связано требование, так и не ответили.

И все же после публикаций о сносе горки и негативной реакции большой части читателей (хотя и не всех) власти сообщили Замышляевым, что намерены найти решение в правовом поле и сохранить этот объект рекреации.

Однако, как стало известно семье Замышляевых, за снос горки сейчас борется их сосед по ул. Вербной (он живет через дом)— бизнесмен Алексей Ильиных.

В прошлом он владелец ресторана "Жирная утка" и бара "Гадкий утенок". А по данным ЕГРЮЛ, сейчас он директор компании "Премиум Дак" (прежнее название - "Большая перемена"), основной вид деятельности которой - рестораны и доставка продуктов питания, а также учредитель ряда других компаний. Знающие его люди помнят, что в 1990-х годах он работал вместе с Евгением Мухиным, создателем первого в Барнауле супермаркета фирмы "Профи" (а по данным портала "За честный бизнес", он был соучредителем этой фирмы, ныне ликвидированной) .

Напомним, горку Вячеслав Замышляев начал обустраивать на окраине Барнаула (в районе улицы Вербной) 10 лет назад. Сначала засыпал овраг, потом сделал насыпь. Зимой стал заливать горку, летом высаживать траву. Сооружение стало привлекать множество барнаульцев, которые окрестили ее "горкой Ледянкой дедушки Славы" - ведь Замышляеву почти 70 лет. Денег за свою работу он не берет, катание бесплатное. Зимой он горку заливает, летом засеивает травой. В общем, дело-то доброе.

Супруги Замышляевы тоже давно ведут бизнес (у них фирма "Старк"). Казалось бы, могли бы найти общий язык. И вот 24 мая стороны встретились в присутствии представителя городской власти - очевидно, чтобы понять причины недовольства. По словам Людмилы Замышляевой, бизнесмен заявил, что будет добиваться сноса горки.

Ильиных подтвердил свои намерения и altapress.ru. Добиваться сноса он будет "всеми законными методами", - сказал он. Однако представить свои аргументы, к сожалению, отказался.

Алексей Ильиных,

предприниматель:

Зачем вам мои аргументы? Есть законодательство Российской Федерации, читайте законы.

Поэтому вынуждены привести его аргументы со слов участника переговоров.

Людмила Замышляева,

зампредправления "Алтайского союза предпринимателей":

Я спросила у Ильиных, какие его права мы нарушили? Он ответил, что здесь слишком шумно. Я возразила, что зимой, когда сюда приезжают люди кататься, окна закрыты и шума не слышно. Он ответил, что шум ему мешает летом. И сказал, что люди приезжают на машинах на берег реки жарить шашлыки и мыть машины, потому что мы благоустроили и расчистили берег, мы приучили людей к этому месту. Еще ему не нравится, что здесь нет специальных служб. В этом я с ним согласилась: проблему надо решать. Он настаивал на сносе и говорил, что пожалуется в прокуратуру, если мы не снесем горку сами.

Замышляевы, тем не менее, хотят ее сохранить и рассчитывают узаконить горку Ледянку как малую архитектурную форму. Возможности такие существуют.