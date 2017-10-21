Будущие балерины выступили в поддержку Матильды, чтобы им показали фильм Учителя

Видео опубликовала в своем Instagram солистка пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова. "Чтобы его уже наконец показали нам", — написала она в комментарии к ролику.

В пресс-служба фильма сообщили, что ученицы академии и хореографического училища считают, что фильм "Матильда" - большое, красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность. Оно рассказывает о жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, а еще была эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола, добавляет "Лайф".

#permballet Публикация от Anuta Pushvintseva-Poistogova (@anutapp) Окт 6 2017 в 12:10 PDT

Скандал вокруг фильм "Матильда" Алексея Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, начался после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.