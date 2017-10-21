Будущие балерины выступили в поддержку Матильды, чтобы им показали фильм Учителя

Ученицы Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Пермского государственного хореографического училища показали 32 фуэте – движение классического танца, благодаря которому прославилась балерина Матильда Кшесинская, пишет Федеральное агентство новостей. Ролик выложен в сеть. Так будущие балерины поддержали картину Алексея Учителя "Матильда", которая выходит в прокат 26 октября.
Видео опубликовала в своем Instagram солистка пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова. "Чтобы его уже наконец показали нам", — написала она в комментарии к ролику.
В пресс-служба фильма сообщили, что ученицы академии и хореографического училища считают, что фильм "Матильда" - большое, красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность. Оно рассказывает о жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, а еще была эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола, добавляет "Лайф".
Скандал вокруг фильм "Матильда" Алексея Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, начался после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.