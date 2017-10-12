Бузова или "Грибы": зрители Первого канала выберут звезд новогодних концертов

Зрители Первого канала выберут путем голосования в соцсети "Одноклассники" звезд новогоднего эфира, сообщают "Известия". С помощью приложения "Твои звезды на Первом" пользователи смогут выбрать из шорт-листа до трех артистов, которых они хотят видеть в эфире в новогоднюю ночь.
Шорт-лист исполнителей организаторы составили на основе рейтинга популярности исполнителей в "Одноклассниках". В предварительный топ-60 уже вошли группы и исполнители "Грибы", "Время и стекло", IOWA, Полина Гагарина, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Мот и другие.
Пользователи также предложили пригласить на новогодний огонек телеведущую Ольгу Бузову и героиню шоу "Пусть говорят" Диану Шурыгину.
Голосование продлится до 30 октября. После подведения окончательных итогов лидеров голосования пригласят на съемки в новогоднем шоу "Первого канала".
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