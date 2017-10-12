Бузова или "Грибы": зрители Первого канала выберут звезд новогодних концертов

Шорт-лист исполнителей организаторы составили на основе рейтинга популярности исполнителей в "Одноклассниках". В предварительный топ-60 уже вошли группы и исполнители "Грибы", "Время и стекло", IOWA, Полина Гагарина, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Мот и другие.

Пользователи также предложили пригласить на новогодний огонек телеведущую Ольгу Бузову и героиню шоу "Пусть говорят" Диану Шурыгину.

Голосование продлится до 30 октября. После подведения окончательных итогов лидеров голосования пригласят на съемки в новогоднем шоу "Первого канала".