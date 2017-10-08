Бузова ответила своим обидчикам — Самбурской и Дробышу

Вместе с одним из "фабрикантов" актриса высмеяла танцевальные движения Бузовой, а в конце номера задрала платье и показала привязанную к трусам подушку с перечеркнутой надписью "фанера".

Телеведущая "Дома-2" не стала молчать и ответила своей обидчице. "Я рада, что теперь вся страна узнала, что Настасья тоже пытается петь", — заявила Ольга Бузова.

Творчество начинающей певицы раскритиковал и продюсер "Новой фабрики звезд" и Настасьи Самбурской — Виктор Дробыш.

"Я рад, что на "Фабрике" мы прикоснулись к творчеству Ольги Бузовой. Безусловно, она талантливый человек, но вот в чем именно заключается ее талант до сих пор никто не знает. А вот возводя фанеру в официоз она делает плохо всему шоу-бизнесу. Поэтому сцена фабрики — это лучшее место для высмеивания такого явления, как Бузова. Хотя, Ольга не плохой человек и могла бы работать медсестрой или кассиром!", — написал он на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова не оставила без ответа и слова продюсера, заметив, что ее песни возглавляют музыкальные чарты России, Армении и Казахстана, а она сама входят в ТОП-250 самых популярных артистов мира по версии iTunes, а вот треки Дробыша таких высот никогда не достигали, пишет informing.ru.