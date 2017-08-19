Бузова почти совсем обнажилась на Сейшелах

Ольга Бузова, отдыхающая на Сейшельских островах, 19 августа пожелала доброго утра своим поклонникам, выложив в Instagram фото, на котором она почти совсем обнажена (см. первым в прокрутке ниже).
Вообще, в этом отпуске на Сейшелах, певица и телеведущая выставила уже много кадров, на которых хвастается своей фигурой.
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