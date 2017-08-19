Бузова почти совсем обнажилась на Сейшелах

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Сегодня, 19:13.
Туризм

Ольга Бузова, отдыхающая на Сейшельских островах, 19 августа пожелала доброго утра своим поклонникам, выложив в Instagram фото, на котором она почти совсем обнажена (см. первым в прокрутке ниже).

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Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86.

Вообще, в этом отпуске на Сейшелах, певица и телеведущая выставила уже много кадров, на которых хвастается своей фигурой.

Доброе утро, мой мир 🌎🌎🌎

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

🦋🦋🦋

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Enjoy the moment 💦💦💦

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Какой кайф 🐬🐬🐬

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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