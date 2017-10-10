Бузова расплакалась во время прямого эфира

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова посетила передачу "Звездный допрос".
В программе, в частности, обсуждались критические высказывания Виктора Дробыша по поводу творчества ведущей телестройки "Дом-2". Недавно в эфире проекта "Новая фабрика звезд" Настасья Самбурская в издевательской форме показала пародию на Ольгу Бузову. Дробыш, в свою очередь, добавил критики в адрес Ольги, выступив с осуждением манеры исполнения певицы своих хитов под "фанеру".
На просьбу ведущего "Звездного допроса" прокомментировать случившееся, Бузова заявила о непонимании того, как взрослый мужчина мог опуститься до такого уровня, чтобы выступить с публичной критикой на всю страну. И расплакалась.
Сквозь слезы Ольга назвала популярного когда-то продюсера "недомужчиной" с женской прической и заявила, что он оскорбил не только ее, но и поклонников ее творчества, пишет monavista.ru.
В свою очередь, продюсер и композитор Виктор Дробыш извинился перед Ольгой и пригласил ее на свой проект — спеть. Но с условием — Бузова должна исполнить песню вживую.
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