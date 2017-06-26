Бузова швырнула яйцо в лицо ведущему "Битвы экстрасенсов"

Девушка швырнула яйцо в лицо своему коллеге-ведущему программы "Битва экстрасенсов".

В рамках очередного выпуска "Сплетницы" его участников разделили на две команды. В одну команду вошли ведущие телестройки любви Ольга Орлова и Ольга Бузова, а во вторую — иллюзионисты братья Сафроновы.

Женской половине участников предстояло кидать в соперников куриными яйцами, а задача мужской половины заключалась в том, чтобы их ловить.

Яйцо, брошенное Ольгой Орловой, Сергей Сафронов с легкостью поймал в воздухе, а вот Ольга Бузова оказалась проворнее. Телезвезда швырнула яйцо со словами "я над вами издеваться не буду, а просто пульну", и угодила прямо в лицо ведущему "Битвы экстрасенсов".

Такого поворота событий не ожидал ни сам иллюзионист, ни его 31-летняя обидчица. После случившегося ведущая "Дома-2" подбежала к Сергею, чтобы убедиться, что с ним все в порядке и извиниться.

Сафронов лишь посмеялся над ситуацией, пишет informing.ru.