Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

Телеведущая Ольга Бузова снялась без нижнего белья в клипе на свой новый сингл "Хит-парад".
Этой композицией она "приоткрыла" двери к своему дебютному альбому, релиз которого намечен на конец месяца.
После выхода трек оказался на первой строчке национального рейтинга в iTunes.
В песне "Хит-парад" речь идет об уверенной, сильной и независимой девушке, которая выбирает самое достойное.
Клип набрал более 1 млн просмотров.
Многих заинтересовали в клипе откровенные сцены. Видеоряд начинается с райского сада. Героиня одета в белое платье, в котором запутывается ее спутник.
Поклонникам певицы клип пришелся по вкусу, пишет informing.ru.
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