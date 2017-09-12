Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

Этой композицией она "приоткрыла" двери к своему дебютному альбому, релиз которого намечен на конец месяца.

После выхода трек оказался на первой строчке национального рейтинга в iTunes.

В песне "Хит-парад" речь идет об уверенной, сильной и независимой девушке, которая выбирает самое достойное.

Клип набрал более 1 млн просмотров.

Многих заинтересовали в клипе откровенные сцены. Видеоряд начинается с райского сада. Героиня одета в белое платье, в котором запутывается ее спутник.

Поклонникам певицы клип пришелся по вкусу, пишет informing.ru.